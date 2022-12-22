Banksy'nin 1 milyon sterlinlik eseri yıkılabilir

Ancak ünlü resim bir gecede ortadan kayboldu. Ağustos 2019’da bina gizemli bir şekilde boyandı. Ve geçtiğimiz eylül ayında da Dover Bölge Meclisi tarafından satın alındı.

Şimdi de bölgedeki bir yenileme projesinin parçası olarak yıkılma riskiyle karşı karşıya.