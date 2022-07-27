Galeri

Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 11:05 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 12:05

Eski ABD Başkanı Barack Obama, geleneksel hale gelen şarkı paylaşımlarına devam ediyor. “Summer Playlist” (Yaz Şarkıları) listesini paylaşan Obama, farklı türden pek çok şarkıyı bir araya getirdi.

Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı - 1

Barack Obama, bu sene de geleneği bozmadı. Bu yaz severek dinlediği şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan Obama, takipçilerine pek çok alternatif sundu.

Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı - 2

"MÜZİK BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Obama şarkı listesini paylaşırken “Her yıl, en sevdiğim yaz şarkılarını paylaşırken heyecanlanıyorum. Çünkü paylaşımıma gelen cevaplardan yeni sanatçılar öğreniyorum. Bu, müziğin bizi nasıl bir araya getirebileceğine dair harika bir örnek sunuyor” ifadelerini kullandı.

Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı - 3

44 ŞARKI SIRALADI

60 yaşındaki Obama, playlist’inde Beyonce'den Kendrick Lamar'a uzanan 44 farklı şarkıcı ve şarkıya yer verdi.

Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı - 4

Beyonce'nin yeni albümünün çıkış parçası "Break My Soul," Harry Styles'tan "Music For a Sushi Restaurant" ve Latin şarkıcı Bad Bunny'den "Ojitos Lindos" gibi hit parçalar Obama'nın listesinde yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER