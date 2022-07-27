Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 11:05 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 12:05
Barack Obama, bu sene de geleneği bozmadı. Bu yaz severek dinlediği şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan Obama, takipçilerine pek çok alternatif sundu.
Obama şarkı listesini paylaşırken “Her yıl, en sevdiğim yaz şarkılarını paylaşırken heyecanlanıyorum. Çünkü paylaşımıma gelen cevaplardan yeni sanatçılar öğreniyorum. Bu, müziğin bizi nasıl bir araya getirebileceğine dair harika bir örnek sunuyor” ifadelerini kullandı.
60 yaşındaki Obama, playlist’inde Beyonce'den Kendrick Lamar'a uzanan 44 farklı şarkıcı ve şarkıya yer verdi.
Beyonce'nin yeni albümünün çıkış parçası "Break My Soul," Harry Styles'tan "Music For a Sushi Restaurant" ve Latin şarkıcı Bad Bunny'den "Ojitos Lindos" gibi hit parçalar Obama'nın listesinde yer aldı.