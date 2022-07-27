Barack Obama bu yaz en sevdiği şarkıların listesini paylaştı

"MÜZİK BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Obama şarkı listesini paylaşırken “Her yıl, en sevdiğim yaz şarkılarını paylaşırken heyecanlanıyorum. Çünkü paylaşımıma gelen cevaplardan yeni sanatçılar öğreniyorum. Bu, müziğin bizi nasıl bir araya getirebileceğine dair harika bir örnek sunuyor” ifadelerini kullandı.