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Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma

Haberler | 23.06.2022 - 10:11

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyada yaygın olarak kullanılan Spotify ile olan podcast anlaşmalarını yenilemedi. Amazon'a geçen ikili çalışmalarına bu platformda devam edecek.

Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma - 1

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Spotify ile olan podcast anlaşmalarını yenilemed.

Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma - 2

Amazon’un sahibi olduğu podcast şirketi Audible, ikili tarafından kurulan medya şirketi Higher Ground ile çok yıllı bir prodüksiyon anlaşması imzaladı.

Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma - 3

Business Insider’ın haberine göre; Obama’lar 2019’dan beri iş birliği yaptıkları Spotify ile artık bir arada olmayacak.

Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma - 4

Obama ailesi daha az içerik üretip daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma - 5

İkili daha önceki anlaşmalarında birçok podcast yayınına imza atmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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