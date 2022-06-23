Barack Obama ile Michelle Obama'dan yeni anlaşma

Haberler | 23.06.2022 - 10:11
ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Spotify ile olan podcast anlaşmalarını yenilemed.
Amazon’un sahibi olduğu podcast şirketi Audible, ikili tarafından kurulan medya şirketi Higher Ground ile çok yıllı bir prodüksiyon anlaşması imzaladı.
Business Insider’ın haberine göre; Obama’lar 2019’dan beri iş birliği yaptıkları Spotify ile artık bir arada olmayacak.
Obama ailesi daha az içerik üretip daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.
İkili daha önceki anlaşmalarında birçok podcast yayınına imza atmıştı.