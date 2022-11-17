Barajın suları çekilince tarih çıktı

Alanda Roma Dönemi'ne ait mezarlar tespit edildiğini söyleyen Alkan, "Ayrıca daha önceki dönemlere ait yani Neolitik Dönem'e ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik. Yine hemen arka kısımda ise farklı tipte mezarlar tespit ettik" diye konuştu.