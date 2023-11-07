Barbenheimer filmi resmen geliyor

2023 yılının en iyi açılışını yapan Barbie ile atom bombasının yapılışını konu alan Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor: Barbenheimer. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, tek bir filmde buluşacağı doğrulandı.

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YILIN SİNEMA OLAYI

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

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"Barbenheimer" etkisinin yansıması olarak özel tasarım tişörtler, posterler hazırlandı. Barbie filmine pembe giyerek gidenler, Oppenheimer'ın şapkasını takarak atom bombasının yapılışını izledi.

İşte şimdiden adını sinema tarihine yazdıran "Barbenheimer" etkisi beyazperdeye taşınıyor.

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Yönetmen ve yapımcı Charles Band, "Barbenheimer" filmi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapımcı film hakkında "İnsanları bir araya getiren ve eğlendiren komik, havalı, zekice hazırlanmış ve biraz da garip bir film yapmak istiyorum" dedi.

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Hiçbir ortak noktası olamayan iki filmi bir araya getireceklerini açıklayan yapımcı, çekimlerin 2024 yılında başlayacağını duyurdu.

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BARBENHEIMER FİLMİNİN KONUSU

Peki film ne anlatacak? Dolltopia'da yaşayan ve bir oyuncak olan Dr. Bambi J Barbenhemier adlı bilim insanı, gerçek dünyaya gider ve insanların en karanlık yüzünü görür ve nükleer bir bomba yaparak her şeyi yok etmek ister.

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Düşük bütçeli korku filmleri yapan yapımcı Charles Band; "Puppet Master," "Ghoulies," "Trancers," "Demonic Toys" ve "Evil Bong" gibi filmlere imza attı.

Filmin oyuncu kadrosu ve yönetmeni hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

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BARBIE HAKKINDA

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor. 

"Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

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OPPENHEIMER HAKKINDA

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer, atom bombasının yapılışını konu alıyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı film, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı başardı. Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.

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