Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları)

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vizyona giren animasyon filmi Doru: Macera Adası ilk haftasında zirvede. Arkın Aktaç'ın yönetmenliğini yaptığı filmi Christopher Nolan imzalı Oppenheimer takip etti. Barbie filmi gişede beşinci sıraya gerilerken Adalet 3: Son filmi 21 bin 697 izleyiciyle güçlü bir başlangıç yaptı. İşte 1-3 Eylül hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

4.928

N-LIFE HABERLERİ

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Dabbetü'l-Arz: Kıyamet

5.267

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Ölümüne Aşk

5.631

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Gran Turismo

5.848

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Barbie

9.843

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Konuş Benimle

12.112

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Meg 2: Çukur

20.861

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Adalet 3: Son

21.697

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Oppenheimer

22.901

Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Doru Macera Adası

29.789

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