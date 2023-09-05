Barbenheimer gişede güç kaybediyor: Animasyon türü zirvede (1-3 Eylül 2023 Türkiye gişe rakamları)
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vizyona giren animasyon filmi Doru: Macera Adası ilk haftasında zirvede. Arkın Aktaç'ın yönetmenliğini yaptığı filmi Christopher Nolan imzalı Oppenheimer takip etti. Barbie filmi gişede beşinci sıraya gerilerken Adalet 3: Son filmi 21 bin 697 izleyiciyle güçlü bir başlangıç yaptı. İşte 1-3 Eylül hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
10. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası
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