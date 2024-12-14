Barbie 2 mi geliyor?

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie"nin devam filminin geleceği iddia edildi. 2023 yılının en çok kazanan filmi olan Barbie, kırdığı rekorlarla tarihe geçmişti.

Barbie 2 mi geliyor? - 1

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gişede büyük bir başarıya imza attı. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, 2023 yılının en iyi açılışını yapan film oldu.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig ise "Barbie"nin açılış hasılatı ile Hollywood tarihine geçti. Gerwig, en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen olarak rekor kırdı.

Dünya çapında 1,4 milyar dolar hasılat elde eden filmin devamı geliyor. Film, tüm zamanların en çok kazanan filmleri listesinde 15. sırada.

N-LIFE HABERLERİ

Barbie 2 mi geliyor? - 2

The Hollywood Reporter'ın haberine göre filmin senaryosunu kaleme alan Greta Gerwig ile eşi Noah Baumbach devam filmi için senaryo geliştirme aşamasında. İkili, devam filmi fikrini Warner Bros.'a iletti bile.

Barbie 2'nin yapım sürecinin henüz "erken aşamalarda" olduğu söylense de ikilinin bir senaryo geliştirmiş olması bile devam filminin geleceği ihtimalini güçlendirdi.

Stüdyonun ve Gerwig ile Baumbach'ın temsilcileri ise iddiaların doğru olup olmadığına dair kesin bir bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Barbie 2 mi geliyor? - 3

Gerwig şu sıralar Narnia Günlükleri filminin uyarlaması üzerinde çalışıyor.

Baumbach'ın henüz adı belli olmayan filminde ise Gerwig, George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough gibi isimlerin rol alacağı biliniyor.

Barbie 2 mi geliyor? - 4

DÜNYA ÇAPINDA PEMBE KITLIĞINA YOL AÇTI

Barbie filminin setinde kullanılan pembe boyaların çokluğu, uluslararası boya kıtlığına neden olmuştu.

"Pamuk Prenses" ve "Küçük Kadınlar" gibi klasik masalları beyaz perdeye taşıyan yönetmen Greta GerwigBarbie setindeki her şeyin pembe olması konusunda ısrarcı oldu.  Gerwig, "Pembelerin çok parlak olmasını ve her şeyin neredeyse çok fazla olmasını istedim" diye konuştu. 

Bunun nedeni ise pembenin çocuksuluğu koruyacağı düşüncesiydi ve Gerwig’e göre çocuksuluğu korumak her şeyden önemliydi. Yapım ekibinin görevi pembe aksesuarlar, giysiler ve film çerçevesine yerleştirilmiş her şeyden oluşan bir dünya yaratmaktı.

Bu durum neredeyse tüm pembe boyaların tükenmesine neden oldu. Yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, imza nitelikli rengi Rosco şirketinden alması gerektiğini anladı. Setin inşası sırasında kullanılan Rosco boyalarındaki pembenin floresan tonunda, uluslararası bir kıtlık meydana geldiği ifade edildi. Yapım tasarımcısı "Dünyada pembe bitti" dedi.

Barbie 2 mi geliyor? - 5

BARBIE HAKKINDA

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor.

Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

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