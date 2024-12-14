Barbie 2 mi geliyor?
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie"nin devam filminin geleceği iddia edildi. 2023 yılının en çok kazanan filmi olan Barbie, kırdığı rekorlarla tarihe geçmişti.
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gişede büyük bir başarıya imza attı. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, 2023 yılının en iyi açılışını yapan film oldu.
Filmin yönetmeni Greta Gerwig ise "Barbie"nin açılış hasılatı ile Hollywood tarihine geçti. Gerwig, en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen olarak rekor kırdı.
Dünya çapında 1,4 milyar dolar hasılat elde eden filmin devamı geliyor. Film, tüm zamanların en çok kazanan filmleri listesinde 15. sırada.