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Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı

Haberler - NTV | 24.06.2022 - 11:24 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 11:25

Margot Robbie'nin Barbie'yi, Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandıracağı Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı. (Fotoğraflar: BACKGRID)

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 1

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği yeni Barbie  filminden ilk set görüntüleri ortaya çıktı.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 2

Ryan Gosling filmde Ken karakterini canlandırırken , Barbie karakterini beyazperdeye taşıyacak.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 3

FİLMİN KONUSU

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 4

Filmin çekimleri Kaliforniya’da yapılıyor.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 5

GELECEK SENE VİZYONDA

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros. filmin 21 Temmuz 2023’te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini verdi.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 6

Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 7

Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, “Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" demişti.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 8

Robbie ve GosLing'in yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp yer alıyor.

Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı - 9

KEN OLARAK İLK GÖRSELİ YAYINLANDI

Filmde oyuncak bebek Ken’i canlandıran Ryan Gosling’in filmden ilk karesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Oyuncu, filmdeki yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti.

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