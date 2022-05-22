'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı

Haberler | 22.05.2022 - 16:16 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 16:21

Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandıracağı aynı adlı filmin kadrosuna İrlandalı oyuncu Saoirse Ronan ve İngiliz şarkıcı Dua Lipa katıldı.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 1

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği ve 'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandıracağı merakla beklenen ‘Barbie’ filminin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 2

The Irish Sun’ın haberine göre, filmin oyuncu kadrosuna şarkıcı  ve Gerwig'in ‘Lady Bird’, ‘Little Women’ filmlerinde de birlikte çalıştığı oyuncu Saoirse Ronan’ın dahil olduğu belirtildi.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 3

GELECEK YAZ VİZYONDA

Warner Bros. filmden ilk kareyi resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, filmin 21 Temmuz 2023’te sadece sinemalarda gösterileceğini belirtti.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 4

YILDIZ KADRO

Geçtiğimiz ay Warner Bros. tarafından ilk karesi yayımlanan filmin kadrosunda, Ryan GoslingAmerica Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Emerald Fennell, Hari Nef, Ncuti Gatwa, Rhea Perlman, Scott Evans ve Connor Swindell gibi ünlü isimler yer alıyor.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 5

SENARYOYU PARTNERİYLE BERABER YAZDI

Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı yönetmen Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 6

HİKAYESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Barbie’nin yaşadığı dünyayla uyuşmadığını fark edeceği ve yeni bir yaşam arayacağı filmde, hem Barbie’nin hem de Ken’in farklı versiyonlarının yer alacağı hakkında bir söylenti de ortaya atıldı.

'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı - 7

İKİ DEV FİLM AYNI ANDA VİZYONDA

Öte yandan önümüzdeki yılın en merak uyandıran filmlerinden biri olan ‘Barbie’, 21 Temmuz 2023’te, yine dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Christopher Nolan imzalı ‘Oppenheimer’ ile aynı anda vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

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