'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı

Haberler | 22.05.2022 - 16:16 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 16:21
Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği ve Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandıracağı merakla beklenen ‘Barbie’ filminin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi.
The Irish Sun’ın haberine göre, filmin oyuncu kadrosuna şarkıcı Dua Lipa ve Gerwig'in ‘Lady Bird’, ‘Little Women’ filmlerinde de birlikte çalıştığı oyuncu Saoirse Ronan’ın dahil olduğu belirtildi.
Warner Bros. filmden ilk kareyi resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, filmin 21 Temmuz 2023’te sadece sinemalarda gösterileceğini belirtti.
Geçtiğimiz ay Warner Bros. tarafından ilk karesi yayımlanan filmin kadrosunda, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Emerald Fennell, Hari Nef, Ncuti Gatwa, Rhea Perlman, Scott Evans ve Connor Swindell gibi ünlü isimler yer alıyor.
Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı yönetmen Noah Baumbach ile birlikte yazdı.
Barbie’nin yaşadığı dünyayla uyuşmadığını fark edeceği ve yeni bir yaşam arayacağı filmde, hem Barbie’nin hem de Ken’in farklı versiyonlarının yer alacağı hakkında bir söylenti de ortaya atıldı.
Öte yandan önümüzdeki yılın en merak uyandıran filmlerinden biri olan ‘Barbie’, 21 Temmuz 2023’te, yine dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Christopher Nolan imzalı ‘Oppenheimer’ ile aynı anda vizyona girecek.