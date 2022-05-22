'Barbie' filminin kadrosuna Saoirse Ronan ve Dua Lipa katıldı

HİKAYESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Barbie’nin yaşadığı dünyayla uyuşmadığını fark edeceği ve yeni bir yaşam arayacağı filmde, hem Barbie’nin hem de Ken’in farklı versiyonlarının yer alacağı hakkında bir söylenti de ortaya atıldı.