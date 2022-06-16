Barbie filminin Ken'i Ryan Gosling'den ilk kare geldi

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 11:54 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 11:56
Kanadalı oyuncu Ryan Gosling, Barbie filminin kadrosunda.
41 yaşındaki Gosling, filmde Barbie'yi canlandıran Margot Robbie’nin sevgilisi Ken karakterine hayat veriyor.
Filmden kısa bir süre önce Robbie'li ilk paylaşım gelmiş ve oldukça dikkat çekmişti. Şimdi de Gosling'in Ken’i canlandırdığı canlı aksiyon türündeki filmden ilk karesi yayımlandı.
Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminde Goslingi film için boyattığı sarı saçları ve Barbie'nin renkli dünyasına uygun farklı giyim tarzıyla dikkat çekti.
ABD'li yapım şirketi Warner Bros, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından filmden Margot Robbie'li ilk kareyi paylaşmıştı.
Filmde Barbie karakterini canlandıran 31 yaşındaki Robbie, ilk karesinde Chevrolet Corvette marka pembe klasik bir otomobilde görülüyordu.
Yapım şirketi, filmden karelerin yanı sıra filmin vizyon tarihinin 21 Temmuz 2023 olduğunu ve sadece sinemalarda gösterileceği bilgisi de vermişti.
Öte yandan filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig'in senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdığı öğrenilmişti.
Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulmasını ve gerçek hayattaki maceralarına odaklanıyor.
Robbie ve Golsing'in yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp yer alıyor.