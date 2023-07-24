"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi)
Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla "Barbie" vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. Film, 155 milyon dolar hasılat elde ederek 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini konu alan "Oppenheimer" ise 81 milyon dolar hasılat elde ederek 2. sıraya yerleşti. İşte 23-23 Temmuz hafta sonunda ABD'de en çok seyredilenler...
10. Büyü De Gel
1,1 milyon dolar