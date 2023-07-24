"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi)

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla "Barbie" vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. Film, 155 milyon dolar hasılat elde ederek 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini konu alan "Oppenheimer" ise 81 milyon dolar hasılat elde ederek 2. sıraya yerleşti. İşte 23-23 Temmuz hafta sonunda ABD'de en çok seyredilenler...

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 1

10. Büyü De Gel

1,1 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 2

9. Transformers: Canavarların Yükselişi

1,1 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 3

8. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

2,8 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 4

7.  Elemental: Doğanın Güçleri

5, 8 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 5

6. Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

6,5 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 6

5. Indiana Jones ve Kader Kadranı

6,7 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 7

4. Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

20 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 8

3. Sound of Freedom

20 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 9

2. Oppenheimer

81 milyon dolar

"Barbie" gişede "Oppenheimer"ı geride bıraktı (21-23 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 10

1. Barbie

155 milyon dolar

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