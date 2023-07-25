"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları)

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla "Barbie" vizyondaki ilk haftasında Türkiye gişesinin zirvesine yerleşti. 2023'ün şu ana kadarki en yüksek seyircili hafta sonu gişesini elde eden "Barbie"yi 397 bin 247 kişi izledi. Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ise 360 bin 41 seyirciyle 2. sırada yer aldı. İşte 21-23 Temmuz hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Cinnas

2.064

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı

2.244

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün

2.645

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

4.112

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Prenses ve Dracula

5.097

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Elemental: Doğanın Güçleri

6.669

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

20.885

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Mission Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

36.506
"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Oppenheimer

360.041

"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Barbie

397.247

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