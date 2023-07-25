"Barbie" hem dünyada hem de Türkiye'de birinci sırada (21-23 Temmuz 2023 Türkiye gişe rakamları)
Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla "Barbie" vizyondaki ilk haftasında Türkiye gişesinin zirvesine yerleşti. 2023'ün şu ana kadarki en yüksek seyircili hafta sonu gişesini elde eden "Barbie"yi 397 bin 247 kişi izledi. Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ise 360 bin 41 seyirciyle 2. sırada yer aldı. İşte 21-23 Temmuz hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
10. Cinnas
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