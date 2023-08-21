Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi)

Barbie, vizyona girdiği beşinci hafta sonunda, ilk kez zirveden indi, yerini "Blue Beetle" filmine bıraktı. Bu hafta sonu ABD'de 21,5 milyon dolar kazanan Barbie, ülke içinde 567 milyon dolarlık toplam hasılatla yakında yılın en büyük ABD gişesini elde eden “The Super Mario Bros. Movie”yi (574 milyon dolar) geride bırakacak. İşte 18-20 Ağustos hafta sonunda ABD'de en çok seyredile filmler ve kazandıkları hasılatlar...

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 1

10. Drakula: Son Yolculuk

2,5 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 2

9. Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

2,7 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 3

8. Perili Köşk

3 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 4

7. Talk to Me

3,2 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 5

6. Meg 2: Çukur

6,7 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 6

5. Strays

8,3 milyon

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 7

4. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

8,4 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 8

3. Oppenheimer

11 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 9

2. Barbie

22 milyon dolar

Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 10

1. Blue Beetle

25 milyon dolar

DAHA FAZLA GÖSTER