Barbie ilk kez zirveden indi ama hala milyonlar kazanıyor (18-20 Ağustos 2023 ABD gişesi)
Barbie, vizyona girdiği beşinci hafta sonunda, ilk kez zirveden indi, yerini "Blue Beetle" filmine bıraktı. Bu hafta sonu ABD'de 21,5 milyon dolar kazanan Barbie, ülke içinde 567 milyon dolarlık toplam hasılatla yakında yılın en büyük ABD gişesini elde eden “The Super Mario Bros. Movie”yi (574 milyon dolar) geride bırakacak. İşte 18-20 Ağustos hafta sonunda ABD'de en çok seyredile filmler ve kazandıkları hasılatlar...
10. Drakula: Son Yolculuk
2,5 milyon dolar