"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. Gerwig'in başarısı her ne kadar kadınlara ilham olsa da büyük film stüdyolarının hala erkeklerle çalışmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 1

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

1 milyar dolar sınırını geçen filmin başarısı, yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 2

YALNIZCA YÜZDE 16'SINI KADINLAR YÖNETTİ

Variety'nin haberine göre, Gerwig'in başarısı, pek çok kadın yönetmene ilham olsa da araştırmalar erkek yönetmenlerin, sinema sektöründe daha çok egemenliği olduğunu ortaya koydu.

San Diego Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmaya göre, 2023 yılında gişede en çok kazanan 250 filmin yüzde 16'sının yönetmen koltuğunda kadınlar vardı.

Bu rakam 2022 yılında yüzde 18'di.

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 3

En çok kazanan 100 filmin yüzde 14'ünü kadın yönetmenler yönettti, bu rakam 2022'de yüzde 11'di.

Geçtiğimiz yılın öne çıkan kadın yönetmenleri arasında Greta Gerwig (Barbie), Emerald Fennell (Saltburn), Celine Song (Past Lives) ve Sofia Coppola (Priscilla) vardı. Tabii Beyonce ve Taylor Swift gibi isimlerin gişede zirveye yerleşen turne filmlerini unutmamak gerekiyor.

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 4

Yapılan çalışmaya göre, yılın en çok gişe hasılatı elde eden 250 filminin yalnızca yüzde 22'sinde kadın yönetmenler, yazarlar, yapımcılar, editörler ve görüntü yönetmenleri vardı.

En çok kazanan filmlerin yüzde 75'inde ise 10 veya 10'dan fazla erkek, film çekimlerinde önemli roller üstlendi.

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 5

"RAKAMLAR GERÇEĞİ SÖYLÜYOR"

Çalışmayı yürüten Dr. Martha Lauzen, Greta Gerwig'in başarısına atıfta bulunarak "Büyük bir yanılsama var. Rakamlar asıl gerçeği söylüyor. Hollywood'daki cinsiyet rollerinin oranı, erkeklerin lehine artmaya devam ediyor" dedi.

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 6

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor - 7

BARBENHEIMER FİLMİ RESMEN GELİYOR

Barbie ile atom bombasının yapılışını konu alan Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor: Barbenheimer. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, tek bir filmde buluşacağı doğrulandı.

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