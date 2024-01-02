"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor
Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. Gerwig'in başarısı her ne kadar kadınlara ilham olsa da büyük film stüdyolarının hala erkeklerle çalışmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.
1 milyar dolar sınırını geçen filmin başarısı, yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.