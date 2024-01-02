"Barbie"nin başarısı Hollywood gerçeklerini yansıtmıyor: Rakamlar başka söylüyor

YALNIZCA YÜZDE 16'SINI KADINLAR YÖNETTİ

Variety'nin haberine göre, Gerwig'in başarısı, pek çok kadın yönetmene ilham olsa da araştırmalar erkek yönetmenlerin, sinema sektöründe daha çok egemenliği olduğunu ortaya koydu.

San Diego Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmaya göre, 2023 yılında gişede en çok kazanan 250 filmin yüzde 16'sının yönetmen koltuğunda kadınlar vardı.

Bu rakam 2022 yılında yüzde 18'di.