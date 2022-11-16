Barış Akarsu Merhaba filmi görücüye çıktı

Akarsu'nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada ise ekibe dahil olduğu için memnuniyetini dile getirerek, "Biz her gün çok mutlu bir şekilde çalıştık. Amasralıların, ailesinin, dostlarının tanıdığı Barış’ı anlattık filmde. Biz filmimizin hikayesini çok sevdik. Umarım bizim kadar sizler de seversiniz. İnşallah izleyen herkes de filmimizden çok mutlu olarak çıkar." diye konuştu.

Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ise son 20 senede heyecan, coşku ve gururun yanında en büyük acıyı yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Evlat acısı kadar zor bir acı yoktur. Oğlumun sevenleri, Barışseverler, binlerce kişi yurt içinden ve dışından bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her sene geldiler, yaz, kış kucaklaştık Barış'ı konuştuk, Barış'ı andık. Kimi zaman ağladık, kimi zaman onu sevgiyle, özlemle andık. Bir baba olarak, oğlumun filminin çok güzel olacağına inanıyorum. Herkes, oğlumu daha güzel bir şekilde tanıyacak. Ege oğlum artık benim manevi oğlum, canım oldu."