Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım
Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları devam eden filmde, Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, merakla beklenen film hakkında konuştu.
"Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım", "Arkadaşım Eşek" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.
Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak.