Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım

Öte yandan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak film hakkında konuşmuştu. Manço "Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Benim üzerimde çok baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" dedi.

Manço sözlerine "Hala gündeme geliyor. Hala aramızda konuşuluyor. Barış Manço'yu daha canlandıracak bir oyuncu varsa o yapsın yoksa ben biyolojik olarak çok benziyorum zaten" diye devam etti.