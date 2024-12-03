Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları devam eden filmde, Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, merakla beklenen film hakkında konuştu.

Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım - 1

"Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Unutamadım", "Arkadaşım Eşek" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak.

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Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım - 2

Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

Hazırlıkları süren filmde Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, katıldığı bir etkinlikte film hazırlıkları hakkında konuştu.

Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım - 3

"ÖNEMLİ BİR KARAKTER"

Magazin Burada'nın haberine göre, Koç
"Çalışmalara başladık. Ben bu kadar erken hazırlığa başladığım için çok şanslıyım. Önemli bir karakter. Türkiye halkına, tarihine mal olmuş bir insan. Bu rol için elimden geleni yapacağım. Şimdiden başladım bakalım" ifadelerini kullandı.

Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım - 4

"PERUK DÜŞÜNÜYORUZ"

Ekin Koç, "Şu an için peruk düşünüyoruz. Bu süreci daha sona sakladık. Ben şu an oyuncu olarak hazırlanmaya başladım. En son prostetik makyaj ve saç kısmına geleceğiz"diyerek sözlerini tamamladı.

Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım - 5

Öte yandan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak film hakkında konuşmuştu. Manço "Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Benim üzerimde çok baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" dedi.

Manço sözlerine "Hala gündeme geliyor. Hala aramızda konuşuluyor. Barış Manço'yu daha canlandıracak bir oyuncu varsa o yapsın yoksa ben biyolojik olarak çok benziyorum zaten" diye devam etti.

Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç: Bu rol için elimden geleni yapacağım - 6

EKİN KOÇ MÜZİKLE DE İLGİLENİYOR

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç, oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant‘la 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor.

32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.

1 Şubat 1999 yılında kaybettiğimiz Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasındadır. Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü.

Manço, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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