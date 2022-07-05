Başkent'teki müze, ders araç ve gereçlerinin teknolojik yolcuğunu sergiliyor

"DERS ALETLERİ SOYUT KAVRAMLARI SOMUTLAŞTIRIYOR"

Polat, ders aletlerinin öğretim sürecini eğlenceli ve keyifli hale getirip çocukların motivasyonunu artırdığını, soyut kavramları somutlaştırdığını vurgulayarak, "Bu materyaller, çocukları öğretim içeriğine ilişkin araştırma, inceleme, gözlem yapma ve dinleme gibi etkinliklere yönlendirir. Ayrıca farklı araç gereçler, birbirinden farklı özellikte olan çocukların özgün düşünmelerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkararak problem çözme becerilerini geliştirir" diye konuştu.