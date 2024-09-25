Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir?

Oktoberfest, zengin gelenekleri ve kültürel unsurlarıyla dikkat çeken bir festivaldir. Katılımcılar genellikle Bavyera’nın geleneksel kıyafetlerini giyer. Erkekler için "lederhosen" (deri şort), kadınlar içinse "dirndl" (elbise) tercih edilir. Peki, Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir?

Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir? - 1

Oktoberfest, Almanya'nın Münih şehrinde her yıl düzenlenen, dünyanın en büyük halk festivali ve bira şenliklerinden biridir. İlk olarak 1810 yılında, Bavyera Prensi Ludwig’in Teresa von Sachsen-Hildburghausen ile evliliği şerefine düzenlenmiştir.

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Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir? - 2

Oktoberfest, geniş çadırlar içinde çeşitli bira markalarının sunulduğu, geleneksel Alman yemeklerinin tadılabildiği, müzik, dans ve çeşitli eğlencelerle dolu bir atmosfer sunar. Ayrıca, festivalde çeşitli oyunlar ve aktiviteler de bulunur. Her yıl milyonlarca insan, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçi, bu eğlenceli etkinlikte bir araya gelir.

Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir? - 3

OKTOBERFEST TARİHLERİ

Oktoberfest, her yıl Eylül ayının son haftasında başlar ve Ekim ayının ilk haftasında sona erer. Genellikle festival, Eylül'ün son Cumartesi günü başlar ve 16-18 gün sürer. 2024 yılı için Oktoberfest, 21 Eylül'den 6 Ekim'e kadar sürecek.

Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir? - 4

Bu tarihlerin değişkenliği, festivalin uzunluğuna ve günlerin sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, Eylül'ün sonu ve Ekim'in başı, Oktoberfest'in düzenlendiği dönemdir.

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