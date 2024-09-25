Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir?

Oktoberfest, geniş çadırlar içinde çeşitli bira markalarının sunulduğu, geleneksel Alman yemeklerinin tadılabildiği, müzik, dans ve çeşitli eğlencelerle dolu bir atmosfer sunar. Ayrıca, festivalde çeşitli oyunlar ve aktiviteler de bulunur. Her yıl milyonlarca insan, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçi, bu eğlenceli etkinlikte bir araya gelir.