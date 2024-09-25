Bavyera'nın Ünlü Festivali: Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir?
Oktoberfest, zengin gelenekleri ve kültürel unsurlarıyla dikkat çeken bir festivaldir. Katılımcılar genellikle Bavyera’nın geleneksel kıyafetlerini giyer. Erkekler için "lederhosen" (deri şort), kadınlar içinse "dirndl" (elbise) tercih edilir. Peki, Oktoberfest nedir, ne zaman düzenlenir?
Oktoberfest, Almanya'nın Münih şehrinde her yıl düzenlenen, dünyanın en büyük halk festivali ve bira şenliklerinden biridir. İlk olarak 1810 yılında, Bavyera Prensi Ludwig’in Teresa von Sachsen-Hildburghausen ile evliliği şerefine düzenlenmiştir.