13. Nosferatu

Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Nosferatu filminin başrollerinde Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor.

The he Lighthouse, The Northman ve The Witch gibi filmlere imza atan Eggers'ın yeni filmi 25 Aralık 2024'te vizyona girecek.

Film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.