Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda"

BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları’na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.

Son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara’da geçirdi.

Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Ener, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.