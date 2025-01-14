Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda"
Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Ener'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Bedia Ener paylaşımları...
Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran 70 yaşındaki Bedia Ener hayatını kaybetti.
Usta sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyuna ulaştı. “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile sevenlerine veda eden usta sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.