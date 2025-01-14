Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda"

Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Ener'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Bedia Ener paylaşımları...

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 1

Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran 70 yaşındaki Bedia Ener hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyuna ulaştı. “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile sevenlerine veda eden usta sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

N-LIFE HABERLERİ

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 2

Ünlü isimler Bedia Ener'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 3

Ener'in Yaprak Dökümü dizisinden rol arkadaşı Güven Hokna sosyal medya hesabında üzüntüsünü dile getirdi:

"Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 4

Yaprak Dökümü dizisinde "Oğuz" karakterini canlandıran Tolga Karel "Ahh Bedia ablam, çılgın Bediş… Nur içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 5

EZGİ ŞENLER

"Ah çok üzgünüm... Ne çok şey öğrendim senden. Çok erken bu veda. Nur içinde uyu..."

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 6

NECMİ YAPICI

"Canım Bediş ablam... Mekanın cennet olsun. O güzel ruhunu, neşeni, tatlılığını hiç unutmayacağım. Bir de kulaklarımızda yer eden o eşsiz sesini."

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 7

MELEK BAYKAL

"Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz, çok üzgünüm... Mekanın cennet olsun, canım Bedia... Seni hiç unutmayacağız."

Bedia Ener sanat dünyasını yasa boğdu: "Çok erken bu veda" - 8

BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları’na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.

Son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara’da geçirdi.

Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Ener, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.

DAHA FAZLA GÖSTER