Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız
Ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybeden Öztep, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran 70 yaşındaki Bedia Ener hayatını kaybetti.
Usta sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile kamuoyuna ulaştı.