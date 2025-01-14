Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız

Ünlü oyuncu ve dublaj sanatçısı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybeden Öztep, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 1

Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran 70 yaşındaki Bedia Ener hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile kamuoyuna ulaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 2

70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 3

Cenazeye, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Halil Ergün, oyuncular Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, Ayşen İnci, seslendirme ve tiyatro sanatçılarıyla sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri, eşi Çetin Öztep ile oğlu Ener Öztep kabul etti.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 4

"YOĞUN BAKIMDA 1,5 GÜN DAYANABİLDİ"

Gözyaşlarına boğulan oğlu Ener Öztep ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncunun eşi Çetin Öztep ise, "Üç aydan beri mücadele ediyoruz. Daha önce geçirmişti, o evreyi aştı ama bu beyinde oluşan bir lezyon sonucunda bugüne geldik. Uğurlayacağız. Tedavi devam ederken yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda 1,5 gün dayanabildi" dedi.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 5

"YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU"

Yaprak Dökümü dizisinde Ener ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu Halil Ergün, "Vedalaşıyor bizimle. Çok etkileniyoruz yani hastalığını atlatmıştı sonrasında benim koşturmalarım vardı o da Bodrum’a gidiyordu. Sadece bu haberi geldi. Yaprak Dökümü oldu evet çok doğru. Hergün bir haber alıyoruz, Edip de biliyorsunuz şimdi aynı. Hüzünleniyorum çok etkileniyorum bir kuşak böyle, arka arkaya gelince zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 6

Oyuncu Ayten Uncuoğlu ise "Çok üzülüyorum" diye konuştu.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 7

"ONUN SESİ HİÇ ÖLMEYECEK"

Volkan Severcan, Ener'in sesinin daima hatırlanacağını vurgulayarak, "Çok değerli, bir tiyatro oyuncusu, hem de çok önemli bir ses sanatçısıydı. Yaklaşık 40 küsur yıllık arkadaşım. Çok arayacağız. Çok erken oldu, çok üzgünüz hepimiz. Çok çalıştık, sayısı yok. Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde konuştuk ki beraber, onun kendi seslendirdiği filmler ayrı, belki bedenen olmayacak ama sesi hep bizimle beraber yaşayacak Bediş’in. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız - 8

Oyuncu Bedia Ener Öztep’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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