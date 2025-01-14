Bedia Ener'e son veda: Onu çok arayacağız

"ONUN SESİ HİÇ ÖLMEYECEK"

Volkan Severcan, Ener'in sesinin daima hatırlanacağını vurgulayarak, "Çok değerli, bir tiyatro oyuncusu, hem de çok önemli bir ses sanatçısıydı. Yaklaşık 40 küsur yıllık arkadaşım. Çok arayacağız. Çok erken oldu, çok üzgünüz hepimiz. Çok çalıştık, sayısı yok. Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde konuştuk ki beraber, onun kendi seslendirdiği filmler ayrı, belki bedenen olmayacak ama sesi hep bizimle beraber yaşayacak Bediş’in. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.