Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar

Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok güç bir duruma delilik ile dahilik arası bir çözüm üretirken, Esma’nın zeka geriliği (mental retardasyon) olan çocukluk arkadaşı Samet’e (Serhan Kansu) karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka bir soruya itiyor. Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey yapılabilir?