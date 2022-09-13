Galeri

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar

Haberler | 13.09.2022 - 15:02

Kadrosunda Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can gibi isimleri buluşturan AlaborAşk filminden afiş, fragman ve ilk fotoğraflar yayınlandı.

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 1

Kadrosunda pek çok usta ismin yer aldığı sinema filmi AlaborAşk 30 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

ALABORAŞK FİLMİNDEN FRAGMAN (TIKLA İZLE)

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 2

Başrollerini Belçim Bilgin ve Cemal Hünal’ın paylaştığı acı bir aşk hikayesi olan AlaborAşk; küçük bir Karadeniz kasabasında geçiyor.

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 3

Yapımcı İhsan Karademir tarafından hayata geçirilen hikaye, Emperor Yapım imzası taşıyor.

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 4

Filmin kadrosunda ayrıca Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan, Serhan Kansu, Nergis Çorakçı, Ruhi Sarı, Funda İlhan gibi önemli isimler yer alıyor.

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 5

Senaryosu; Alican Yaraş, Aysuda Zeren, Ali Can Gebeş’e ait olan filmin yönetmen koltuğunda da Ali Can Gebeş oturuyor. 

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 6

KONUSU

Film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali (Cemal Hünal) ile nişanlısı Esma’nın (Belçim Bilgin) evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor. 

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 7

Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok güç bir duruma delilik ile dahilik arası bir çözüm üretirken, Esma’nın zeka geriliği (mental retardasyon) olan çocukluk arkadaşı Samet’e (Serhan Kansu) karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka bir soruya itiyor. Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey yapılabilir?

Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar - 8

AFİŞ

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER