Belçim Bilgin, Cemal Hünal ve Erkan Can'ı buluşturan AlaborAşk filminden fragman ve ilk fotoğraflar

Haberler | 13.09.2022 - 15:02
Kadrosunda pek çok usta ismin yer aldığı sinema filmi AlaborAşk 30 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.
Başrollerini Belçim Bilgin ve Cemal Hünal’ın paylaştığı acı bir aşk hikayesi olan AlaborAşk; küçük bir Karadeniz kasabasında geçiyor.
Yapımcı İhsan Karademir tarafından hayata geçirilen hikaye, Emperor Yapım imzası taşıyor.
Filmin kadrosunda ayrıca Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan, Serhan Kansu, Nergis Çorakçı, Ruhi Sarı, Funda İlhan gibi önemli isimler yer alıyor.
Senaryosu; Alican Yaraş, Aysuda Zeren, Ali Can Gebeş’e ait olan filmin yönetmen koltuğunda da Ali Can Gebeş oturuyor.
KONUSU
Film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali (Cemal Hünal) ile nişanlısı Esma’nın (Belçim Bilgin) evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor.
Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok güç bir duruma delilik ile dahilik arası bir çözüm üretirken, Esma’nın zeka geriliği (mental retardasyon) olan çocukluk arkadaşı Samet’e (Serhan Kansu) karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka bir soruya itiyor. Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey yapılabilir?