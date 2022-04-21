Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti

Haberler - Anadolu Ajansı | 21.04.2022 - 19:41 - Son Güncelleme : 21.04.2022 - 20:01

Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyadan paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 1

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan caminin imamı Eroğlu'nun çocuklarla birlikte oynadığı "teravih treni" oyunu, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 2

Birçok insanın paylaştığı oyun, geçen günlerde Filistinli manken Hadid'in de dikkatini çekti. Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Hadid, resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 3

"İNSANLARIN GÖNÜLLERİNE DOKUNDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İmam Erdoğlu, yaptığı açıklamada, İslam'ı insanlara sevdirmek ve iyi temsil etmek için gayret ettiğini söyledi.

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 4

Diyanet İşleri Başkanlığının cami merkezli çalışmalara önem verdiğini, kendilerini bu yönde teşvik ettiğini belirten Eroğlu, "Ramazan, çocukları camiye alıştırmak için bir fırsat. Vatandaşlarımız da bizim bu oyunumuza destek veriyor. İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum." dedi.

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 5

Eroğlu, kimseden bir beklentisinin olmadığını, Allah rızası için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 6

"Çocuklarla oynadığım teravih treni oyunu çok güzel bir çalışma oldu. Cemaatim bu oyuna ilgi gösterdi. Daha sonra sosyal medyadan bu oyun yayıldı. İnsanlar paylaşımı gördükçe camimizin cemaati artmaya başladı. Farklı semtlerden birçok insan teravih namazına geliyor.

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - 7

Anne, baba ile çocuk, dede ile çocuk bu oyunu oynamak için camimize geliyor ve onlarla buluşuyoruz. Filistinli manken 'in de sosyal medya hesabında bizi paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum. Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu. Camimize hediyeler yağıyor. Birçok farklı yerden çikolata, oyuncak, süt ve keki insanlara dağıtmak için bize gönderiyor."

N-LIFE HABERLERİ

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