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Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor

Haberler | 30.07.2022 - 10:59

Aquaman filminin yıldızı Jason Mamoa, Ben Affleck'in Batman karakteriyle serinin içinde filminde rol alacağını açıkladı.

Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor - 1

'Aquaman'in yıldızı Jason Mamoa daha önce seyircinin karşısına birçok kez Batman olarak çıkan Ben Affleck'in bir kez daha bu rolü oynayacağını duyurdu.


Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor - 2

Affleck ile fotoğrafını paylaşan Mamoa, filmlerdeki isimlerine atfen 'Bruce ve Arthur'un yeniden bir araya geldiğini ifade etti.


Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor - 3

Mamoa'nın fotoğrafın yanı sıra paylaştığı videoda da karavanda 'Bruce Wayne' kostümüyle Affleck görülüyor.


Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor - 4

'Batman ve Superman: Adaletin Şafağı', 'Adalet Birliği' ve 'İntihar Timi' (Suicide Squad) filmlerinde Batman'i canlandıran Affleck 2019'da artık bu role veda ettiğini açıklamıştı.


Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor - 5

Öte yandan Affleck'in vizyon tarihi 2023 olarak belirlenen 'The Flash' filminde de Batman olarak boy göstereceği duyurulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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