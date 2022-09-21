'Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları' dünya prömiyeri Bergama'da yapıldı

Çalışmaların devam ettiğini belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Bu akşam yaptığımız gibi çok sesli haykırmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz, o sağır kulaklar bunu duyacak. Sonunda Zeus Sunağı, anasına dönecek. Bunu hep beraber başaracağız. Çünkü haklıyız, kazanacağız. Sadece sunağımızı değil bu güzelim toprakların ürettiği ne kadar zenginlikte payımız, hakkımız varsa hepsini teker teker geri alacağız."