Bergama'da yaklaşık 1800 yıllık geometrik desenli mozaik bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.05.2022 - 14:32 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 14:34
Antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama, görkemli Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile yurt içi ve dışından ziyaretçi çekerken Bergama Müzesi Müdürlüğü de kentteki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
Müze Müdürlüğünün çalışmalarıyla açığa çıkarılan buluntulara, Kızıl Avlu çevresindeki bir dini alana ait olduğu tahmin edilen yapının tabanındaki mozaikler de eklendi.
Bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla ‘nadir eserler’ arasında yer alan mozaiklerin milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda yapıldığı değerlendiriliyor.
Geometrik desenlerle süslü mozaikler, Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarının ayrıntılı çalışmasının ardından koruma altına alındı.
Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura, SİT alanlarında sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ayrıca yeni müze projesi için Topçu Kışlası olarak adlandırılan arkeolojik bölgede de sondaj yaptıklarını söyledi.
Bu çalışmalar sırasında etrafı sütunlu galerilerle çevrili avlulu yapı kompleksi ortaya çıkardıklarını kaydeden Ustura, kalıntıların mozaik tabanlı çeşitli ana mekan ve etrafındaki yan mekanlarla büyük bir yapı komplekse ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Ustura, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha da ilerleyeceğini, antik yapı kompleksi çerçevesinde farklı yapı kalıntılarına da rastlamayı umut ettiklerini belirtti.
Uluslararası platformda geniş bir üne sahip Bergama Antik Kenti'ndeki son buluntulara ilişkin bilimsel yayın yapacaklarını söyleyen Ustura, son gelişmeleri dünyaya duyurmak için kazının tamamlanmasını beklediklerini belirtti.
Kazı sonrası arkeolojik eserin niteliğinin, yapının büyüklüğünün ve sınırlarının daha net anlaşılabileceğini belirten Ustura, "Bergama sınırları içinde her parsel bazında yaptığımız, açığa çıkardığımız arkeolojik verinin yorumlaması, Pergamon Antik Kenti başlığı altında oluyor. Birim bazında yaptığımız arkeolojik verilerle aslında Pergamon Antik Kenti'nin yukarı ve aşağı bölümünün hangi dönemde, ne kadar genişlediğini, her kültür döneminde nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli kaynak” diye konuştu.
İşte Bergama'daki kazılardan yansıyan görüntüler...