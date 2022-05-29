Bergama'da yaklaşık 1800 yıllık geometrik desenli mozaik bulundu

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ KAYNAK"

Kazı sonrası arkeolojik eserin niteliğinin, yapının büyüklüğünün ve sınırlarının daha net anlaşılabileceğini belirten Ustura, "Bergama sınırları içinde her parsel bazında yaptığımız, açığa çıkardığımız arkeolojik verinin yorumlaması, Pergamon Antik Kenti başlığı altında oluyor. Birim bazında yaptığımız arkeolojik verilerle aslında Pergamon Antik Kenti'nin yukarı ve aşağı bölümünün hangi dönemde, ne kadar genişlediğini, her kültür döneminde nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli kaynak” diye konuştu.