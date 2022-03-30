Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi

Haberler - Anadolu Ajansı | 30.03.2022 - 15:44

Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Almanya'nın Berlin şehrinde duvara grafiti olarak resmedildi.

Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 1

Ünlü grafiti sanatçılarının eserleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesindeki duvarları süslüyor.

Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 2

Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (EME Freethinker), Berlin duvarlarına çizdiği grafitilerde gündemdeki sıcak olayları konu alıyor.

Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 3

Sanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında töreninde ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasını çizdi.

Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 4

NE OLMUŞTU?

Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca ünlü oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tören sonrasında Akademi yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" açıklamasında bulunmuştu.

Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 5

İşte Berlin sokaklarındaki Will Smith grafitisinden diğer kareler...

Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 6
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 7
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 8
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 9
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 10
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 11
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 12
Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi - 13

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER