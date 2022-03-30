Berlin sokaklarında Will Smith grafitisi

NE OLMUŞTU?



Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca ünlü oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.



Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.



Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.



Tören sonrasında Akademi yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" açıklamasında bulunmuştu.