'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda

Haberler - DHA | 28.04.2022 - 09:50

Beta lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, şüpheli ölümü sonrası Zincirlikuyu Cami’inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 1

Kağıthane’de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 2

Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 3

Berk Bayındır’ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 4

Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 5

Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 6

Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Bayındır’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 7

İşte diğer kareler...

'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 8
'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 9
'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'a veda - 10

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