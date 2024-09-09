Beterböcek Beterböcek filminden rekor açılış (6-8 Eylül 2024 ABD gişesi)
Tim Burton'un yönettiği korku, komedi ve fantastik türündeki devam filmi "Beterböcek Beterböcek" vizyondaki ilk haftasında zirvede. 110 milyon dolar hasılat elde eden devam filmi, eylül ayında tüm zamanların en iyi ikinci açılış rakamını elde etti. Rekor, "O" (2017) filmine ait. Jenna Ortega, Michael Keaton ve Winona Ryder'ın rol aldığı film, yaşanan bir trajediden sonra Deetz ailesinin eve geri dönmesini ve Lydia'nın kızını bulma çabasını konu alıyor. İşte 6-8 Eylül hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Bizimle Başladı Bizimle Bitti
3,8 milyon dolar