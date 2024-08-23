Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalarda yer eden Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Doktoruyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var - 1

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var - 2

Çıkan haberlerin ardından oyuncunun ünlü ismin eşi Çilem Akalın açıklama yapmıştı.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var - 3

Ünlü oyuncunun eşi "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" demişti.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var - 4

Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçti.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var - 5

Açıkalın videoda "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanırken; doktoru da  "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" dedi.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var - 6

Peker Açıkalın, bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Oyuncu, ayrıca "Gülcemal", "Vezir Parmağı", "Yahşi Cazibe", "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Hababam Sınıfı Askerde", "Maskeli Beşler" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımlarda da rol aldı.

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