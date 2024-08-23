Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalarda yer eden Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Doktoruyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.