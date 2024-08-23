Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Peker Açıkalın'dan haber var

Açıkalın videoda "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanırken; doktoru da "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" dedi.