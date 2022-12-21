Beykoz Kundura Fabrikası nerede? Dizi ve filmlerin çekildiği Beykoz Kundura'nın tarihçesi

1800’lerin başına uzanan tarihi ile Türkiye’nin en önemli endüstri miraslarından biri sayılan ve 2018’den beri de İstanbul’un gözde kültür ve sanat merkezlerinden birine dönüşen Beykoz Kundura, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip.
1804 yılında III. Selim’in isteği üzerine Beykoz Hünkar İskelesi’ndeki değirmen ocağında önce bir kâğıt fabrikası kuruldu. 1810’da ise kâğıt fabrikasının hemen yanına bir tabakhane... 1812’de II. Mahmut’un tabakhaneyi satın almasının ardından fabrika ordu için gerekli olan ayakkabı, çizme ve koşum takımlarını üretmeye başladı. O dönem katılımı oldukça zor olan Paris Uluslararası Fuarı’nda ve Expo Universelle’de yer aldı.1877 yılında Viyana Uluslararası Fuarı’nda imalathanesiyle madalya kazandı.
Cumhuriyet’ten sonra Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak devam etti. Fabrikanın yıllık kapasitesi 1 milyon 860 bin çifte yükseldi. 1968 yılından itibaren 178 memur, 2317 işçiyle faaliyet gösteriyordu.1980’lerde sürekli artış gösteren bu tabloda Türkiye’nin değişen ekonomik ve toplumsal tercihleri doğrultusunda değişiklikler yaşanmaya başladı. 1986 itibariyle fabrika zarar etmeye başladı.
1993 yılında fabrikanın çevreyi ve Boğaz’ı kirletmesi nedeniyle Çevre Bakanlığı talimatıyla deri bölümünün kapatılmasına karar verildi. 1999 yılında ise Bakanlar Kurulu’nun kararıyla fabrikanın kapatılma süreci başladı. Özelleştirme kararının çıkmasıyla 2004 yılında Beykoz Kundura, Yıldırım Holding bünyesine katıldı. Bu süreçten sonra da sahip olduğu kültürel değerin verdiği sorumlulukla hareket ederek yaratıcı endüstriye hizmet vermeye devam etti. Gelen çekim teklifleriyle birlikte 2005 yılı itibarıyla dizi ve sinema sektörüne hizmet veren bir platoya dönüştü.
Sokak dekoru kurulan ilk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki oldu. 2015 yılında Kundura Hafıza’nın sözlü tarih çalışmaları başladı. Çalışma kapsamında Beykoz Kundura’nın kapıları bir kere da eski fabrika çalışanlarına açıldı. Beykoz Kundura’nın ilk açık hava sinema etkinliği Restore Film Günleri yapıldı.
Fabrika döneminde hem çalışanların hem Beykoz halkının katılımıyla gerçekleştirilen film gösterimlerinden ilhamla, Kazan Dairesi’nin bir bölümü bir sinema salonuna dönüştürüldü. Kundura Sinema, 2018’in kasım ayından bu yana düzenli aralıklarla yenilenen küratöryal film seçkilerine ev sahipliği yapıyor. 2020 yılına gelindiğinde tiyatro, konser ve performans salonu olarak tasarlanan Kundura Sahne kapılarını açtı.
İstanbul Boğazı’nın en can alıcı noktalarından birinde, Beykoz Yalıköy’de konumlanan Beykoz Kundura ulaşım konusunda farklı alternatiflere sahip.
İster kara yolunu ister deniz yolunu tercih ederek Beykoz Kundura’ya gelebilirsiniz.