Beykoz Kundura Fabrikası nerede? Dizi ve filmlerin çekildiği Beykoz Kundura'nın tarihçesi

BEYKOZ KUNDURA FABRİKASININ TARİHİ

1804 yılında III. Selim’in isteği üzerine Beykoz Hünkar İskelesi’ndeki değirmen ocağında önce bir kâğıt fabrikası kuruldu. 1810’da ise kâğıt fabrikasının hemen yanına bir tabakhane... 1812’de II. Mahmut’un tabakhaneyi satın almasının ardından fabrika ordu için gerekli olan ayakkabı, çizme ve koşum takımlarını üretmeye başladı. O dönem katılımı oldukça zor olan Paris Uluslararası Fuarı’nda ve Expo Universelle’de yer aldı.1877 yılında Viyana Uluslararası Fuarı’nda imalathanesiyle madalya kazandı.

Cumhuriyet’ten sonra Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak devam etti. Fabrikanın yıllık kapasitesi 1 milyon 860 bin çifte yükseldi. 1968 yılından itibaren 178 memur, 2317 işçiyle faaliyet gösteriyordu.1980’lerde sürekli artış gösteren bu tabloda Türkiye’nin değişen ekonomik ve toplumsal tercihleri doğrultusunda değişiklikler yaşanmaya başladı. 1986 itibariyle fabrika zarar etmeye başladı.