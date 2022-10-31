Beyoğlu'nda 212 yıllık Lebon pastanesi kapandı

"BAŞKA YERE TAŞINMAM İÇİN 10 MİLYON LİRA LAZIM"

Cengiz, Karagözyan Vakfı'nın 15 yıldır kendilerini tahliye etmek için uğraştıklarını belirterek, "Açtığımız davaları da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım, Vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama, kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık" dedi.