Beyoğlu'ndaki 444 yıllık baruthane restore ediliyor

Osmanlı döneminde yaptırılan 444 yıllık Piyalepaşa Donanma-yı Hümayun Cephaneliği (Baruthanesi), Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Piyalepaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmet verecek.
Belediye, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesi üzerine, 1578 yapımı tarihi baruthaneyi aslına uygun şekilde restore etmek için çalışma başlattı.
Restorasyon faaliyetleri kapsamında ilk olarak baruthanenin çevresinde gerekli önlemler alınarak, etrafı çelik bariyerlerle kapatıldı. Tarihi yapının çevresindeki yapılar, alınan kararla kamulaştırıldı.
Tarihi yapıdan kalan özgün malzemeler, koruma altına alınmasının ardından, horasan harcıyla raspa edilerek özgün taş duvarlar ortaya çıkarıldı.
Yapının 5 kubbesi tamir edilerek kurşun kaplamaları yapıldı. Baruthanenin girişinin sağ tarafında bulunan duvar, aslına uygun olarak aynı malzemelerle yeniden inşa edildi.
Restorasyonu 3 ayda tamamlanması planlanan tarihi yapı, Beyoğlu Belediyesi Piyalepaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmet verecek.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, baruthanenin eskiden Osmanlı donanmasının cephaneliği olarak kullanıldığını söyledi.
Tarihi yapının eski yangın ve depremlerden zarar gördüğünü belirten Yıldız, "Yapı, atıl bir durumdaydı. Geçmiş dönemde restorasyonuyla ilgili bir süreç başlatılıyor, fakat akim kalıyor. Büyükşehirle gerekli yazışmaları yaptıktan sonra restorasyon çalışmasını başlattık" dedi.
Tarihi yapıda 5 kubbe bulunduğunu anlatan Yıldız, projeye ilişkin şunları aktardı:
"Ecdat yadigarı böyle güzel bir eserde restorasyon çalışması yapıyoruz. Burası tamamlandığında gençlik merkeziyle, içinde kütüphanesiyle, söyleşi odalarıyla, çalışma atölyeleriyle gençliğin buluşma merkezi olacak. Yapının etrafındaki yerler toparlanacak, basketbol, voleybol, futbol sahaları olacak. Yine tarihi su terazisi bu yapının hemen yanı başında yer alıyor. Bir restorasyon çalışması da orada gerçekleşecek ve bu alandan su terazisine kadar olan alanda bir millet bahçesi olacak. 10 dönümlük bir yeri Beyoğlu'na kazandırmış olacağız. Burası hem yeşil alan hem millet kütüphanesi ve millet bahçesiyle gençliğin buluşma noktası olacak. Restorasyon çalışmaları 3 ay içinde tamamlanacak."
Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren proje danışmanı Prof. Dr. Sait Başaran ise baruthanede daha önce bazı restorasyon çalışmaları yapıldığını ancak uzun süre kaderine terk edilmiş bir yapıyla karşılaştıklarını belirtti.
Beyoğlu Belediyesinin bu yıl tarihi yapıda restorasyon çalışması başlattığını anlatan Başaran, ilk başta bozuk olan alanların tespit edildiğini, yapılması gereken müdahalelerin saptandığını ifade etti.