Beyoğlu'ndaki 444 yıllık baruthane restore ediliyor

Tarihi yapıda 5 kubbe bulunduğunu anlatan Yıldız, projeye ilişkin şunları aktardı:

"Ecdat yadigarı böyle güzel bir eserde restorasyon çalışması yapıyoruz. Burası tamamlandığında gençlik merkeziyle, içinde kütüphanesiyle, söyleşi odalarıyla, çalışma atölyeleriyle gençliğin buluşma merkezi olacak. Yapının etrafındaki yerler toparlanacak, basketbol, voleybol, futbol sahaları olacak. Yine tarihi su terazisi bu yapının hemen yanı başında yer alıyor. Bir restorasyon çalışması da orada gerçekleşecek ve bu alandan su terazisine kadar olan alanda bir millet bahçesi olacak. 10 dönümlük bir yeri Beyoğlu'na kazandırmış olacağız. Burası hem yeşil alan hem millet kütüphanesi ve millet bahçesiyle gençliğin buluşma noktası olacak. Restorasyon çalışmaları 3 ay içinde tamamlanacak."