Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı!

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Beyonce, NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) devre arası gösterisinde unutulmaz bir şova imza attı. Kızıyla birlikte sahneye çıkan Beyonce, ödüle doymayan "Cowboy Carter" albümünün hit parçalarını ilk kez canlı seslendirdi.

Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 1

2024 yılına Cowboy Carter albümüyle damga vuran ünlü şarkıcı Beyonce, Netflix'in ilk NFL Noel yayınında (NFL Christmas Gameday) sahne aldı.

Amerikalı şarkıcı 25 Aralık'ta, Houston Texans-Baltimore Ravens ve Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers takımları arasındaki maçların devre arası gösterisinde müzikseverlerle buluştu.

N-LIFE HABERLERİ

Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 2

Sürpriz isimlerin de dahil olduğu bu unutulmaz şov, 43 yaşındaki Beyonce'nin memleketi Houston’daki NRG Stadyumu'nda gerçekleşti.

Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 3

İLK KEZ CANLI SÖYLEDİ

32 Grammy ödüllü şarkıcı, müzik listelerinde zirveden inmeyen Cowboy Carter albümündeki parçaları ilk kez canlı seslendirdi.

“16 Carriages”, “Blackbird”, “Levii’s Jeans” ve “Texas Hold’Em” gibi şarkılarını seslendiren Beyonce'yi sahnede Shaboozey ve Post Malone yalnız bırakmadı.

Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 4

KIZI YİNE SAHNEDE

Geçtiğimiz yıl annesini konser turnesinde yalnız bırakmayan ve dans figürleriyle sosyal medyada gündem olan Beyonce'nin kızı Blue Ivy de sahnedeki yerini aldı.

Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 5

Beyonce, 2013 yılında Super Bowl Devre Arası gösterisinde tarihe geçen bir performansa imza attı, 2016 yılında ise Coldplay grubu sahnedeyken hayranlarına sürpriz yapatı.

Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 6
Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı! - 7
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