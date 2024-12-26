Beyonce NFL devre arası gösterisinde tarih yazdı!
Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Beyonce, NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) devre arası gösterisinde unutulmaz bir şova imza attı. Kızıyla birlikte sahneye çıkan Beyonce, ödüle doymayan "Cowboy Carter" albümünün hit parçalarını ilk kez canlı seslendirdi.
2024 yılına Cowboy Carter albümüyle damga vuran ünlü şarkıcı Beyonce, Netflix'in ilk NFL Noel yayınında (NFL Christmas Gameday) sahne aldı.
Amerikalı şarkıcı 25 Aralık'ta, Houston Texans-Baltimore Ravens ve Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers takımları arasındaki maçların devre arası gösterisinde müzikseverlerle buluştu.