Beyonce 'Renaissance' dünya turnesine çıkıyor

Beş yıl aradan sonra ilk kez canlı performans sergileyen şarkıcının son albümü Renaissance, "siyah queer kültürünü onurlandırması" ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle hayranlarından tam not almıştı.



Ancak bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı bilinen Beyonce'nin Dubai'de konser vermesi tepki çekti. BBC'nin haberine göre şarkıcının LGBT haklarını tanımayan bir ülkede konser vermesi üzerine sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.