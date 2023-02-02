Beyonce 'Renaissance' dünya turnesine çıkıyor

2018'den bu yana konser vermeyen ve geçtiğimiz haftalarda Dubai'deki Atlantis The Royal'in açılışında gösterişli bir konsere imza atan ünlü R&B şarkıcısı Beyonce, dünya turnesine çıkıyor.
Son albümü 'Renaissance' ile aynı adı taşıyan bir dünya turnesine çıkacağını duyuran 41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.
Son olarak 2016 yılında dünya turnesine çıkan şarkıcı, İsveç'te başlayacak 'Renaissance' turu için 43 tarih paylaştı
Şarkıcı, listelerde zirveye yerleşen albümüyle BRIT Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Şarkıcı ve En İyi Uluslararası Şarkı (Break My Soul) ile adaylık kazanmıştı.
Öte yandan, şarkıcının Dubai'de sahnelere dönmesi hayranlarını mutlu etse de Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarının olması bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Beş yıl aradan sonra ilk kez canlı performans sergileyen şarkıcının son albümü Renaissance, "siyah queer kültürünü onurlandırması" ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle hayranlarından tam not almıştı.
Ancak bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı bilinen Beyonce'nin Dubai'de konser vermesi tepki çekti. BBC'nin haberine göre şarkıcının LGBT haklarını tanımayan bir ülkede konser vermesi üzerine sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.