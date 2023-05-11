Beyonce Rönesans Turnesi ile sahnelere döndü

Popun en büyük dans kraliçelerinden biri için Beyonce'nin performansı, geçmiş turlardakinden çok daha az fizikseldi. Vücudunun üst kısmını hareket ettiren Beyonce'nin ayaklarını çoğunlukla sabit tutuyor gibi durması, hatta bir şarkının çoğunu bir pervanenin üzerinde oturarak geçirmesi, ünlü yıldızın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.

Bir kısmı şarkıcının sakatlanmış olabileceği yorumları yaptı. Beyonce'nin sözcüsü ise performansıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.