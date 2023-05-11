Beyonce Rönesans Turnesi ile sahnelere döndü

Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı. Rönesans Dünya Turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentindeki Friends Arena'da konser veren Beyonce'ye ilgi büyüktü.
Hayranları, yıllar sonra sahnelere dönen Beyonce'yi görebilmek için uzun süre sıra bekledi. Konser İsveç'te olsa da izlanda, Portekiz, İsviçre gibi başka ülkelerden de seyiciler Beyonce'yi izlemek için Friends Arena'da toplandı.
50 bin kişi kapasiteli konser alanı tıklım tıklım dolarken, Beyonce, dansçılarıyla birlikte üç saatlik bir performans sergiledi.
Beyonce, kısmen retrofütürizm ve kısmen disko görünümlü bir sahne şovu sergilerken, bir çift dev robot kolla dans hareketleri yapması, bir disko topunun üzerinde asılı durarak uzaylı dansçı görüntüsü vermesi dikkat çekti.
Popun en büyük dans kraliçelerinden biri için Beyonce'nin performansı, geçmiş turlardakinden çok daha az fizikseldi. Vücudunun üst kısmını hareket ettiren Beyonce'nin ayaklarını çoğunlukla sabit tutuyor gibi durması, hatta bir şarkının çoğunu bir pervanenin üzerinde oturarak geçirmesi, ünlü yıldızın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.
Bir kısmı şarkıcının sakatlanmış olabileceği yorumları yaptı. Beyonce'nin sözcüsü ise performansıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Beyonce, “Lemonade” albümünün yayınlanmasının ardından 2016'da Formation turnesine çıkmasından bu yana tek başına turne yapmadı. 2018'de Coachella Festivali'nde sahne aldı ve eşi Jay-Z ile ortak olarak "On the Run II" adlı turneye çıktı.
İşte Beyonce'nin yedi yıl sonra tek başına çıktığı turneye olan ilgiliyi kanıtlayan kareler...