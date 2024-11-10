Beyonce tarih yazdı, Beatles 60 yıl sonra aday gösterildi: İşte Grammy adaylarına dair merak edilenler

GRAMMY'YE EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN İSİM

2025 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. Müzik dünyasının en prestijli ödül töreni, 2 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Cowboy Carter albümüyle üst üste rekor kıran Beyonce, Grammy tarihine geçti. Bu yıl 11 adaylık elde eden şarkıcı, eşi Jay-Z'nin rekorunu kırarak Grammy'e en çok aday gösterilen isim oldu.

Beyonce, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan tek kadın sanatçı oldu.

Beyonce, aynı zamanda 32 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı. Ancak şarkıcı, dört kez aday gösterilmesine rağmen Yılın Albümü ödülünü hiç kazanamadı.