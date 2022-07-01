Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı

LADY GODIVA TABLOSU

İngiliz sanatçı John Collier'in 1897 tarihli tablosu, 13. yüzyılda eşi Lord Leofric'in kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin geri alınmasını sağlamak için sokaklarda sadece uzun saçlarıyla örtünerek çıplak bir şekilde ata binen Lady Godiva'nın tasvirini konu alıyor.

(Fotoğraf: Herbert Sanat Galerisi ve Müzesi'nde bulunan John Collier tarafından yapılmış Lady Godiva eseri)