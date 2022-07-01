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Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 13:34 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 14:56

RB müziğin yıldız ismi Beyonce, yeni albümü 'Renaissance'ın kapak fotoğrafını paylaştı. 6 sene sonra ilk defa albüm çıkaracak olan şarkıcının hayranları, albüm kapağını ünlü Lady Godiva tablosuna benzetti.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı - 1

Beyonce hayranlarının albüm özlemi son buluyor. ‘Renaissance’ adında yeni bir albümünü çıkaracağını duyuran şarkıcı, albüm kapağını paylaştı.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı - 2

Grammy ödüllü şarkıcı, albüm kapağında camdan bir at üzerinde poz verdi.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı - 3

ÜNLÜ TABLOYA BENZETİLDİ

Şarkıcının bu pozu ünlü Lady Godiva tablosuna benzetildi. 

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı - 4

LADY GODIVA TABLOSU

İngiliz sanatçı John Collier'in 1897 tarihli tablosu, 13. yüzyılda eşi Lord Leofric'in kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin geri alınmasını sağlamak için sokaklarda sadece uzun saçlarıyla örtünerek çıplak bir şekilde ata binen Lady Godiva'nın tasvirini konu alıyor.

(Fotoğraf: Herbert Sanat Galerisi ve Müzesi'nde bulunan John Collier tarafından yapılmış Lady Godiva eseri)

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı - 5

16 ŞARKI VAR

Şarkıcının yeni albümünde toplamda 16 şarkının olduğu ve 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağı biliniyor.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı - 6

Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Video ödülünün sahibi oldu.

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