Beyonce yeni albümü 'Renaissance'nin kapağını paylaştı

ÜNLÜ TABLOYA BENZETİLDİ

Şarkıcının bu pozu ünlü Lady Godiva tablosuna benzetildi. İngiliz sanatçı John Collier'in 1897 tarihli tablosu, 13. yüzyılda eşi Lord Leofric'in kiracılarına uyguladığı baskıcı vergilendirmenin geri alınmasını sağlamak için sokaklarda sadece uzun saçlarıyla örtünerek çıplak bir şekilde ata binen Lady Godiva'nın tasvirini konu alıyor.