Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 15:36
Beyonce, nam-ı diğer Queen B, hayranlarının albüm hasreti son buluyor. Şarkıcı ‘Renaissance’ adında yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu.
Beyonce’nin resmi sayfasından ve TIDAL müzik platformundan yapılan duyuru ile albümün 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağı belirtildi.
Albümde toplamda 16 şarkının olduğu biliniyor.
‘Renaissance’, şarkıcının 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Lemonade’ albümünden sonraki ilk stüdyo çalışması olacak.
Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi oldu.
Şarkıcının yeni albüm çıkaracağına dair bazı iddialar vardı. Tüm sosyal medya platformlarındaki profil resimlerini kaldıran şarkıcı, yeni albüm geleceğinin sinyallerini vermişti.
Albüm çıkarmadığı dönemde de şarkı yapmaya devam eden şarkıcı, King Richard filmi için ‘Be Alive’ şarkısını seslendirdi ve eşi Jay-Z ile ‘Everything is Love’ adlı iş birliğine imza attı.