Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 15:36

RB müziğin yıldız ismi Beyonce, hayranlarını yeni albüm haberiyle sevindirdi. 'Renaissance' adında yeni bir albüm çıkaracağını duyuran şarkıcı, 6 senelik sessizliğine son vermeye hazırlanıyor.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 1

Beyonce, nam-ı diğer Queen B, hayranlarının albüm hasreti son buluyor. Şarkıcı ‘Renaissance’ adında yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 2

Beyoncenin resmi sayfasından ve TIDAL müzik platformundan yapılan duyuru ile albümün 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağı belirtildi.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 3

Albümde toplamda 16 şarkının olduğu biliniyor.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 4

6 YILLIK ARA

‘Renaissance’, şarkıcının 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Lemonade’ albümünden sonraki ilk stüdyo çalışması olacak.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 5

Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi oldu.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 6

İDDİALAR VARDI

Şarkıcının yeni albüm çıkaracağına dair bazı iddialar vardı. Tüm sosyal medya platformlarındaki profil resimlerini kaldıran şarkıcı, yeni albüm geleceğinin sinyallerini vermişti.

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'yi duyurdu - 7

BOŞ DURMADI

Albüm çıkarmadığı dönemde de şarkı yapmaya devam eden şarkıcı, King Richard filmi için ‘Be Alive’ şarkısını seslendirdi ve eşi Jay-Z ile ‘Everything is Love’ adlı iş birliğine imza attı.

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