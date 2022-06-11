Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 16:46 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 17:51

2016 yılından beri hiç albüm çıkarmayan Beyonce’nin 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor - 1

Beyonce hayranlarının albüm özlemi sona ediyor. R&B müziğin yıldız isminin sosyal medyadaki bazı hamleleri yeni albüm iddialarını artırdı.

Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor - 2

SOSYAL MEDYA TEMİZLİĞİ

Şarkıcı, tüm sosyal medya platformlarındaki profil resimlerini kaldırdı.

Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor - 3

MÜZİK PLATFORMU MERAK UYANDIRDI

40 yaşındaki şarkıcının geçmişte özel olarak şarkı yayınlandığı Tidal müzik platformunun yorumu ise bazı soru işaretleri yarattı.

Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor - 4

NET BİR CEVAP GELMEDİ

Şarkıcının hayranlarından gelen yeni albüm iddialarına “Ne onaylayabiliriz ne de inkar edebiliriz” cevabını veren Tidal, hayranları heyecanlandırdı.

Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor - 5

Şarkıcının yeni albümün adının ‘B7’ olduğu düşünülüyor.

Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor - 6

6 SENEDİR ALBÜM YAPMIYOR

Grammy ödüllü yıldız, son olarak 2016 yılında ‘Lemonade’ albümünü piyasaya çıkarmıştı. King Richard filmi için ‘Be Alive’ şarkısını seslendiren şarkıcı, eşi Jay-Z ile ‘Everything is Love’ adlı iş birliğine imza atmıştı.

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