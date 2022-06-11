Beyonce yeni albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 11.06.2022 - 16:46 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 17:51
Beyonce hayranlarının albüm özlemi sona ediyor. R&B müziğin yıldız isminin sosyal medyadaki bazı hamleleri yeni albüm iddialarını artırdı.
Şarkıcı, tüm sosyal medya platformlarındaki profil resimlerini kaldırdı.
40 yaşındaki şarkıcının geçmişte özel olarak şarkı yayınlandığı Tidal müzik platformunun yorumu ise bazı soru işaretleri yarattı.
Şarkıcının hayranlarından gelen yeni albüm iddialarına “Ne onaylayabiliriz ne de inkar edebiliriz” cevabını veren Tidal, hayranları heyecanlandırdı.
Şarkıcının yeni albümün adının ‘B7’ olduğu düşünülüyor.
Grammy ödüllü yıldız, son olarak 2016 yılında ‘Lemonade’ albümünü piyasaya çıkarmıştı. King Richard filmi için ‘Be Alive’ şarkısını seslendiren şarkıcı, eşi Jay-Z ile ‘Everything is Love’ adlı iş birliğine imza atmıştı.