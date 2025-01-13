Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Yetkililer halkı hayati risk taşıyan çağrılara itibar etmemeye ve itfaiyeci kılığına giren yağmacılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Söndürme çalışmaları ise 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ediyor.

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