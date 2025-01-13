Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Beyonce, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için 2,5 milyon dolar bağışladı.

Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Yetkililer halkı hayati risk taşıyan çağrılara itibar etmemeye ve itfaiyeci kılığına giren yağmacılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Söndürme çalışmaları ise 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ediyor.

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Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek - 2

Hollywood'un birçok önemli yapısı yangınlarda zarar gördü ve dünyaca ünlü isimlerin evleri küle döndü. 2024 yılına Cowboy Carter albümüyle damga vuran ünlü şarkıcı Beyonce, yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti.

Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek - 3

Beyonce, kamu yararına çalışmalar yapan vakfı BeyGOOD aracılığıyla büyük bir bağışta bulundu. Dail Mail'in haberine göre, 43 yaşındaki şarkıcı hala söndürme çalışmaları devam eden yangınlardan etkilenenlere yardım etmeyi amaçlıyor.

Vakfın Instagram sayfasında, Beyonce'nin orman yangınlarından etkilenen ailelere yardım etmek için bağış sözü verdiğini duyuran bir gönderi paylaşıldı.

Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek - 4

2,5 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Gönderide "Los Angeles, seninleyiz. BeyGOOD, 2,5 milyon dolarlık bir bağışla LA Yangın Yardım Fonu'nu duyurdu" ifadelerine yer verildi.

Bu bağışın evlerini kaybeden Altadena/Pasadena bölgesindeki ailelere ve orman yangınlarından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kiliselere ve toplum merkezlerine yardım etmek üzere ayrıldığı belirtildi.

Beyonce'den rekor bağış: Los Angeles yangınından etkilenenlere yardım edecek - 5

Öte yandan müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri için geri sayım başladı. 2 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan törenin Los Angeles şehrinde çıkan yangınlar nedeniyle erteleneceği iddia edildi.

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