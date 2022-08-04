Beyonce'e şarkı tepkisi: Yeniden kaydedecek

EuroNews'in haberine göre; Engelli hakları savunucusu Hannah Diviney yaptığı paylaşımda "Bu sabah engelli toplumunun çağrısına kulak veren Beyonce'nin müziğinden ayrımcı dili çıkardığını duyarak uyanmak inanılmaz bir duygu. O nereye giderse müzik endüstrisi onu takip eder. Beyonce ve ekibine çok teşekkürler" dedi.





