Beyonce'e şarkı tepkisi: Yeniden kaydedecek

Öte yandan Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arasındaki seks skandalıyla tanınan Monica Lewinsky, ünlü yıldız Beyonce'un eski bir şarkı sözünün değiştirilmesini istedi. Lewinsky, Beyonce'un 2014'te yayınlanan Partition isimli şarkısında geçen "He popped all my buttons, and he ripped my blouse/He Monica Lewinsky-ed all on my gown" (Tüm düğmelerimi açtı, bluzumu yırttı, bütün kıyafetimi Monica Lewinsky'ledi) ifadelerinin şarkıdan çıkarılmasını istedi.