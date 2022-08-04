Beyonce'e şarkı tepkisi: Yeniden kaydedecek

Haberler | 04.08.2022 - 07:50
Geçtiğimiz hafta Rönesans albümünü yayınlayan Beyonce albümde yer alan uygunsuz şarkı sözleri nedeniyle eleştirildi.
Albümde “Heated” şarkısında geçen "Spazzin' ifadesi ‘serebral palsi’ rahatsızlığı olanları incitti. Bu kelime kimi zaman “Çıldırmak” anlamında kullanılsa da “Spastik” kelimesinden türemiş olması, Beyonce'yi eleştirilerin hedefi haline getirdi.
Kanadalı Rap'çi Drake’in de söz yazarları arasında olduğu şarkının tepki çekmesi üzerine Beyonce, şarkı sözlerinden bu ifadenin çıkarılacağını, şarkıyı yeniden kaydedeceğini duyurdu.
EuroNews'in haberine göre; Engelli hakları savunucusu Hannah Diviney yaptığı paylaşımda "Bu sabah engelli toplumunun çağrısına kulak veren Beyonce'nin müziğinden ayrımcı dili çıkardığını duyarak uyanmak inanılmaz bir duygu. O nereye giderse müzik endüstrisi onu takip eder. Beyonce ve ekibine çok teşekkürler" dedi.
Öte yandan Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arasındaki seks skandalıyla tanınan Monica Lewinsky, ünlü yıldız Beyonce'un eski bir şarkı sözünün değiştirilmesini istedi. Lewinsky, Beyonce'un 2014'te yayınlanan Partition isimli şarkısında geçen "He popped all my buttons, and he ripped my blouse/He Monica Lewinsky-ed all on my gown" (Tüm düğmelerimi açtı, bluzumu yırttı, bütün kıyafetimi Monica Lewinsky'ledi) ifadelerinin şarkıdan çıkarılmasını istedi.