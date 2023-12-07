Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde!

Beyonce, dünya turnesinin sinema filmi "Renaissance: A Film By Beyonce" ile ABD gişesinde zirveye çıkışını, hayranlarına teşekkür ederek kutladı. "Başardık. Ülkenin bir numaralı filmi elimizde!" diyen Beyonce, filmin vizyon tarihinin özel anlamını da açıkladı.

Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde! - 1

Beyonce'nin, yıla damgasını vuran dünya turnesi, beyazperdeye "Renaissance: A Film By Beyonce" adıyla yansıtıldı. Türkiye'de henüz gösterime girmeyen film, 1 Aralık'ta ABD ve Avrupa'da seyirciyle buluştu. Film, vizyondaki ilk haftasında beklentinin de üzerine çıkarak bilet satışlarında büyük başarı yakaladı. 21 milyon dolarlık ilk hafta hasılatıyla ABD gişesinin zirvesine yerleşti.

Beyonce, filminin yakaladığı başarı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, filmin neden şimdiye kadar yaptığı en zor işlerden biri olduğunu anlattı.

42 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, filmin vizyon tarihi ve vefat eden amcası Johnny ile özel bir bağlantısı olduğunu da açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde! - 2

"ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞIM EN ZOR İŞLERDEN BİRİYDİ"

"AMC ve bu film için çalışan tüm ekibe içten teşekkür ederim" diyen Beyonce, “Desteğiniz için hepinize yeterince teşekkür edemem. Kısa vizyona hazırlanma süresi nedeniyle şimdiye kadar yaptığım en zor şeylerden biriydi. Düzenleme, renklendirme ve miksaj çalışmalarında neredeyse sabahladım. Bu filmin bu kadar çabuk çıkması için zamana karşı yarış devam etti. Ama bunca zahmete değdi" ifadesini kullandı.

Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde! - 3

"SEVGİNİZ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNÜYORUM"

"Hayranlarımdan fışkıran sevgi karşısında şaşkına dönüyorum. Vay canına! İnanılmaz yorumlardan çok etkilendim ve cesaretlendim" diyen Beyonce, "Hepiniz beni keyiflendiriyorsunuz. Lütfen bu enerjiyi devam ettirin. Başka neler yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde! - 4

"BENİ SEVMEYENLER DE SAYGI DUYMAYA BAŞLADI"

"Ayrıca hayranım olmayan veya hikayemi henüz bilmeyen insanlardan olumlu sonuçlar almayı da seviyorum" diyen ünlü şarkıcı, "Gösterilerimi izlemekle hiç ilgilenmeyen insanlar dahi artık bir Rönesans kadını olmanın gerektirdiği şeylere dair daha derin bir anlayış ve saygı gösteriyorlar" ifadesini kullandı.

Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde! - 5

AMCAYA SAYGI DURUŞU

Filmi Dünya AIDS Günü'nde gösterime soktuğu için gurur duyduğunu söyleyen Beyonce, bunun AIDS nedeniyle hayatını kaybeden amcası Johnny'ye de bir saygı duruşu olduğunu iletti.

Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde! - 6

"Sizin beni yukarı çıkarmaya devam ettiğiniz gibi ben de hepinizi yukarı çıkaracak bir şey yapmaya devam etmem için dua ediyorum. Sık sık eleştirel olsam ve sanatımın asla tamamlanmadığını hissetsem de sarkaç sallanıyor" diyen Beyonce, "Minnettarlık hissediyorum. Başardık. Ülkenin bir numaralı filmi elimizde!" yorumunu yazdı. 

Seyircilerin filmleri derecelendirdiği Rotten Tomatoes'ta filminin 100 üzerinden 100 puan aldığını hatırlatan Beyonce, "Bu sizin ve desteğiniz sayesinde! Çok teşekkür ederim" dedi. 

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