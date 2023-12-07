Beyonce'nin Rönesans filmi sevinci: Ülkenin bir numaralı filmi elimizde!

Beyonce'nin, yıla damgasını vuran dünya turnesi, beyazperdeye "Renaissance: A Film By Beyonce" adıyla yansıtıldı. Türkiye'de henüz gösterime girmeyen film, 1 Aralık'ta ABD ve Avrupa'da seyirciyle buluştu. Film, vizyondaki ilk haftasında beklentinin de üzerine çıkarak bilet satışlarında büyük başarı yakaladı. 21 milyon dolarlık ilk hafta hasılatıyla ABD gişesinin zirvesine yerleşti.

Beyonce, filminin yakaladığı başarı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, filmin neden şimdiye kadar yaptığı en zor işlerden biri olduğunu anlattı.

42 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, filmin vizyon tarihi ve vefat eden amcası Johnny ile özel bir bağlantısı olduğunu da açıkladı.