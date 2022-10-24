“ÖLÜMCÜL BİR SALDIRIYDI”

Rüşdi’nin aynı zamanda bir elini de kullanamadığı bildirildi.

Hint asıllı yazarın menajeri Andrew Wylie, İspanyol El Pais gazetesine yazarın 15’ten daha fazla kez göğsünden bıçaklandığını ve “ölümcül bir saldırı” olduğunu söyledi. Wylie, "Boynunda oldukça ciddi üç yara vardı. Bir eli, dirseğindeki sinirler kesildiği için hiç hareket edemiyor” dedi.