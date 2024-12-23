Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu!
Belçika'nın Pommeroeul kentinde yapılan kazılar, ilk bakışta tek bir kişiye ait olduğu düşünülen bir iskeletin aslında binlerce yıl arayla yaşamış yedi farklı kişiye ait olduğunu ortaya çıkardı. 1970'lerde, Roma dönemine ait olduğu düşünülen bu iskeletin, 2019’daki radyokarbon tarihlendirmesiyle Geç Neolitik döneme ait olduğu tespit edildi.
Belçika’da bulunan ve tek bir kişiye ait olduğu düşünülen bir iskeletin, binlerce yıl arayla yaşamış en az yedi kişiden oluştuğu ortaya çıktı.