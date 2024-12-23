Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu!

GİZEMLİ GÖMÜT

1970’lerdeki kazılar sırasında, 76 kremasyon gömüt ve olağandışı bir iskelet bulundu. Roma dönemine ait bir kemik iğnesi bulunmasına rağmen, iskeletin bacakları bükülmüş ve sağ tarafına yatmış şekilde gömülmesi, Roma döneminin gömüt gelenekleriyle uyumsuzdu.

Ancak, yapılan tarihlendirme ve incelemeler, bu iskeletin, aslında birkaç farklı dönemde yaşamış bir dizi kişiye ait olduğunu gösterdi.