Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu!

Belçika'nın Pommeroeul kentinde yapılan kazılar, ilk bakışta tek bir kişiye ait olduğu düşünülen bir iskeletin aslında binlerce yıl arayla yaşamış yedi farklı kişiye ait olduğunu ortaya çıkardı. 1970'lerde, Roma dönemine ait olduğu düşünülen bu iskeletin, 2019’daki radyokarbon tarihlendirmesiyle Geç Neolitik döneme ait olduğu tespit edildi.

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu! - 1

Belçika’da bulunan ve tek bir kişiye ait olduğu düşünülen bir iskeletin, binlerce yıl arayla yaşamış en az yedi kişiden oluştuğu ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu! - 2

GİZEMLİ GÖMÜT

1970’lerdeki kazılar sırasında, 76 kremasyon gömüt ve olağandışı bir iskelet bulundu. Roma dönemine ait bir kemik iğnesi bulunmasına rağmen, iskeletin bacakları bükülmüş ve sağ tarafına yatmış şekilde gömülmesi, Roma döneminin gömüt gelenekleriyle uyumsuzdu.

Ancak, yapılan tarihlendirme ve incelemeler, bu iskeletin, aslında birkaç farklı dönemde yaşamış bir dizi kişiye ait olduğunu gösterdi.

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu! - 3

YEDİ FARKLI KİŞİNİN KALINTILARI 

İskeleti oluşturan kemikler, en az yedi farklı kişiye ait olduğunun kanıtlarını sundu. Yapılan DNA analizi, kafatasının, Roma dönemine ait bir mezardan çıkan bireylerle yakın ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu! - 4

Ancak, iskeleti oluşturan kemiklerin farklı dönemlere ait olması, araştırmacıları şaşırttı ve bu durumun kaynağına dair farklı teoriler öne sürüldü.

Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Aynı iskelette 7 farklı kişiye ait izler bulundu! - 5

KOMPOZİT GÖMÜT TEORİSİ 

Ekip, iskeletin yerel Neolitik bir grup tarafından toplandığını ve daha sonra Gallo-Roma döneminde "restore" edildiğini öne sürüyor.

Bu tür "kompozit gömütler", zaman içinde farklı dönemlerin ve kültürlerin birleşiminden oluşmuş olabilir. Gömütün karmaşık yapısı, antik toplulukların mezar geleneklerine dair yeni sorular ortaya çıkarıyor.

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