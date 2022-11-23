 Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) | N-Life

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022)

Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 5 kitap önerisi sundu.

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) - 1

Microsoft'un kurucusu olan 67 yaşındaki teknoloji milyarderi Bill Gates, CNBC’de okurlara 5 kitap önerisinde bulundu. İşte Gates’in önerdiği kitaplar...

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) - 2

Yaban Diyarlardaki Yabancı -  Robert Heinlein

ABD'li bilimkurgu yazarının 1961'de kaleme aldığı kitap, Mars'ta doğan ve Marslılar tarafından büyütülen Valentine Michael Smith'in hikayesini konu alıyor.

Gates kitap için "Gelecekte olabileceklere dair düşüncelerinizi zorlayan bilim kurgulara bayılıyorum" dedi.

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) - 3

Surrender: 40 Songs, One Story – Bono

 Dünyaca ünlü müzik grubu U2'nun solisti Bono'nun kaleme aldığı Teslimiyet: 40 Şarkı, Tek Hikaye, şarkıcının grup üyeleriyle geçirdiği yılları ele alıyor.

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) - 4

Team of Rivals - Doris Kearns Goodwin

ABD'li yazar ve tarihçi Doris Kearns Goodwin'in Rakipler Takımı adlı kitabı, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ı anlatıyor.

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) - 5

The Inner Game of Tennis - Timothy Gallwey

ABD'li yazar Timothy Gallwey'in 1974'te kaleme aldığı Teniste İç Oyun adlı kitapta, Harvard Üniversitesi'nin tenis takımının koçluğunu yapan Gallwey, kitabında bir tenis oyuncusunun ruhsal durumunun performansını etkilediğini savunuyor.

Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022) - 6

Mendeleyev's Dream - Paul Strathern

İngiliz yazar Paul Strathern'ün yazdığı Mendeleyev'in Rüyası, periyodik tablonun ilk halini hazırlayan Rus kimyager Dmitri İvanoviç Mendeley'in hikayesini anlatıyor.

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