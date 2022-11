Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022)

The Inner Game of Tennis - Timothy Gallwey

ABD'li yazar Timothy Gallwey'in 1974'te kaleme aldığı Teniste İç Oyun adlı kitapta, Harvard Üniversitesi'nin tenis takımının koçluğunu yapan Gallwey, kitabında bir tenis oyuncusunun ruhsal durumunun performansını etkilediğini savunuyor.