Bill Gates'ten 5 kitap önerisi (2022)

Microsoft'un kurucusu olan 67 yaşındaki teknoloji milyarderi Bill Gates, CNBC’de okurlara 5 kitap önerisinde bulundu. İşte Gates’in önerdiği kitaplar...
Yaban Diyarlardaki Yabancı - Robert Heinlein
ABD'li bilimkurgu yazarının 1961'de kaleme aldığı kitap, Mars'ta doğan ve Marslılar tarafından büyütülen Valentine Michael Smith'in hikayesini konu alıyor.
Gates kitap için "Gelecekte olabileceklere dair düşüncelerinizi zorlayan bilim kurgulara bayılıyorum" dedi.
Surrender: 40 Songs, One Story – Bono
Dünyaca ünlü müzik grubu U2'nun solisti Bono'nun kaleme aldığı Teslimiyet: 40 Şarkı, Tek Hikaye, şarkıcının grup üyeleriyle geçirdiği yılları ele alıyor.
Team of Rivals - Doris Kearns Goodwin
ABD'li yazar ve tarihçi Doris Kearns Goodwin'in Rakipler Takımı adlı kitabı, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ı anlatıyor.
The Inner Game of Tennis - Timothy Gallwey
ABD'li yazar Timothy Gallwey'in 1974'te kaleme aldığı Teniste İç Oyun adlı kitapta, Harvard Üniversitesi'nin tenis takımının koçluğunu yapan Gallwey, kitabında bir tenis oyuncusunun ruhsal durumunun performansını etkilediğini savunuyor.
Mendeleyev's Dream - Paul Strathern
İngiliz yazar Paul Strathern'ün yazdığı Mendeleyev'in Rüyası, periyodik tablonun ilk halini hazırlayan Rus kimyager Dmitri İvanoviç Mendeley'in hikayesini anlatıyor.