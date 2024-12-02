Bin 50 derecelik fırında pişiriliyor! Yapımı yaklaşık 75 saat sürüyor
Eskişehir'de 14 yıldır el sanatlarıyla uğraşarak geçimini sağlayan Serpil Işık, bin 50 derecede fırınlanan çininin vitrine uzanan yolculuğunun 75 saat sürdüğünü söyledi. Ayrıca çininin unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı olduğuna çeken Işık, ilkokullarda etkinlik atölyeleri yapılmasını tavsiye etti.
Eskişehir'in seramik malzemenin üzerine el işçiliğiyle yapılan renkli ve genellikle parlak desenlerin işlendiği çini sanatı için önemli üretim merkezlerinden birisi olduğu biliniyor. Bölgenin kültürel mirasında önemli bir yer tutan çini sanatı Tarihi Odunpazarı Evleri'ndeki sanatçılar tarafından günümüzde de yaşatılırken, uzun yıllardır el sanatlarıyla uğraşan Serpil Işık çini yaparak geçimini sağlıyor.