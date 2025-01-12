Bin yıllık Balkan geleneği: Koleda nedir? Koleda gecesi neler yapılır?

5. Kurban Kesme



Geleneksel olarak, bazen bir hayvan kurban edilir ve eti toplulukla paylaşılır. Bu, bereket ve refah dilemek için yapılır.



6. Maskeli Geçit Törenleri



Maskeli insanlar köy veya şehirlerde dolaşır, eğlence düzenler ve eski ruhları canlandırır. Bu geçitler, karnaval havasında geçer ve kutlamaların neşeli bir parçasıdır.