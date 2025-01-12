Bin yıllık Balkan geleneği: Koleda nedir? Koleda gecesi neler yapılır?
Koleda, geleneksel Slav âdetlerinden biridir. Geleneksel olarak gece yarısından Noel arifesi gündoğumuna kadarki zaman dilimi koleda için belirlenmiştir. Güneşin doğumuyla o güç söner ve koleda bitmiş olur. Zengin ve çeşitli folklor öğeleriyle kuvvetlendirilen koledalarda şarkılar, fıkralar, atasözleri ve şakalaşmalar yer alır. Peki, koleda gecesi neler yapılır?
"Koleda", Türkçe'de "Koleda" olarak bilinen, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan gibi bazı Slav ülkelerinde kutlanan geleneksel bir Noel bayramıdır. "Koleda" terimi, Slav halklarının kış gündönümü kutlamalarından ve Hristiyan Noel geleneklerine entegrasyonundan gelir.