Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti
Dünyanın en başarılı müzik grupları arasında gösterilen One Direction grubunun üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının hayranları, birçok farklı ülkede bir araya gelerek Payne'e veda etti.
One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Liam Payne, ölümünden birkaç gün önce Arjantin'de One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemişti.