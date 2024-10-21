Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti

Dünyanın en başarılı müzik grupları arasında gösterilen One Direction grubunun üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının hayranları, birçok farklı ülkede bir araya gelerek Payne'e veda etti.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 1

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Liam Payne, ölümünden birkaç gün önce Arjantin'de One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemişti.

N-LIFE HABERLERİ

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 2

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

İngiliz şarkıcının ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu. BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

Ayrıca şarkıcının düştüğünde tamamen veya kısmen bilinçsiz olabileceği de belirtildi. Payne'in ölüm anında vücudunda alkol veya uyuşturucu olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Olay, yetkililer tarafından "şüpheli" ölüm kapsamında araştırılmaya devam ediliyor.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 3

31 yaşında hayatını kaybeden Payne'in hayranları, şarkıcı için bir araya geldi.

Yüzlerce Payne hayranı, Londra'daki Hyde Park'ta toplandı. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen toplanan hayranlar, Peter Pan heykelinin önünde buluştu.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 4

Şarkıcı için yazdıkları mektupları ve kalp şeklindeki balonları bırakan hayranlar, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 5

Daha sonra hayranları, grubun “Best Song Ever,” “What Makes You Beautiful” ve "History" gibi popüler şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcının hayranları İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde de bir araya gelerek, şarkıcıya veda etti.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 6

ÖLMEDEN ÖNCE POLİSİ ARADILAR

CNN'in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı, Payne'in ölümünden yaklaşık 10 dakika önce yapıldı.

ODASINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Buenos Aires polisi daha sonra Payne'in otel odasını "tamamen dağınık" halde buldu. Odada uyuşturucu, enerji takviyeleri ve diğer reçetesiz satılan ilaçlar etrafa saçılmış halde bulundu ve odadaki çeşitli eşyalar kırılmıştı.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 7

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

İngiliz şarkıcının ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı, üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Paris Hilton, Charlie Puth, Jonas Blue, Zedd, Juicy J gibi birçok isim sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

One Direction grubunun üyeleri, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Grup üyeleri yaptıkları açıklamada "Liam'ın vefat haberiyle tamamen yıkıldık. Zamanla ve herkes yapabildiğinde, söylenecek daha çok şey olacak. Ama şimdilik, çok sevdiğimiz kardeşimizin yasını tutmak ve vefatını sindirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Onunla paylaştığımız anılar sonsuza dek değerli olacak.Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam." ifadelerini kullandı.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 8

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞMIŞTI

31 yaşındaki yıldızın 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı "Kesinlikle hiç, hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu." ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleler hakkında konuşan şarkıcı, 2023 yazında YouTube'da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" diye eklemişti.

Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti - 9

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu. 

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı. 

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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