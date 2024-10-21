Binlerce hayranı sokaklara döküldü: Liam Payne hayranları, şarkıcıya böyle veda etti

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

İngiliz şarkıcının ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu. BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

Ayrıca şarkıcının düştüğünde tamamen veya kısmen bilinçsiz olabileceği de belirtildi. Payne'in ölüm anında vücudunda alkol veya uyuşturucu olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Olay, yetkililer tarafından "şüpheli" ölüm kapsamında araştırılmaya devam ediliyor.